Van'da Park halindeki araç yandı

Alınan bilgilere göre olan, ilçenin Sıhke TOKİ 2. Sokağı üzerinde meydana geldi. H.E.’ye ait 65 NA 053 plakalı Volkswagen araç, park halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.