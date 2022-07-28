Van'da otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesinde otomobilin köprüden uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

ASAYİŞ 28.07.2022, 12:38
Van'da otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Yukarı Mutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AD 749 plakalı otomobil kontrolden çıkarak köprüden uçtu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.iha

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