Van'da otomobil hırsızlığı yapan şahıs tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde ilimizde 27 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihleri arasında meydana gelen 5 ayrı ‘oto hırsızlığı’ olayıyla ilgili yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri ve sokak çalışmaları sonucunda; ‘Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma’ suçundan kaydı bulunan ve hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Çalıntı araçlar sahiplerine teslim edilmiştir” denildi. iha-AA