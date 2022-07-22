Van'da otobüs şoförü fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edremit-TOKİ seferini yapan otobüsteki bir kadın aniden fenalaştı.

Kadına müdahale eden yolcular, otobüs şoförüne haber verdi. Bunun üzerine güzergahından çıkarak Van Bölge ve Araştırma Hastanesine giden Ermiş, kadını sağlık görevlilerine teslim etti.

Bir süre hastane önünde bekleyen Ermiş, kadının durumunun düzelmesiyle oradan ayrıldı.

Ermiş, Büyükşehir Belediyesi şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını belirterek hastaya şifa diledi. AA