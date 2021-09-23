Van'da operasyon: 2 kişi tutuklandı
Van’da PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri tespit edilen 2 şahıs tutuklanırken, kandırılan 1 genç ise ailesine teslim edildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri tespit edilen milis/işbirlikçilere yönelik gerçekleştiren operasyonda 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış.
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