Van'da operasyon: 16 gözaltı
Van'da polis ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 22.11.202- 30.11.2021 tarihleri arasında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütünü Propaganda Yapmak, Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme' suçlarından 16 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup haklarında gerekli adli işlemler başlatılmış" denildi.İHA
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