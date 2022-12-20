Van'da öğrenci servisi yoldan çıktı! Yuvarlanmaması için iple tuttular

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yatağan Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ş.G.’ye ait 65 ABK 750 plakalı Ford Transit marka öğrenci servisi, öğrencileri almaya gittiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yoldan geçen sürücülerin bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye gelene kadar vatandaşlar da minibüse ip ve halat bağlayıp tutarak, aracın şarampole yuvarlanmasını önlediler.İHA-AA