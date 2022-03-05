Van'da, metruk binada 85 Afgan kaçak göçmen yakalandı
Van'da, jandarma ekiplerince metruk binaya yapılan baskında, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 85 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 85 Afgan göçmenin metruk binada gizlendiğini tespit etti.
Binaya baskın yapan ekipler, kaçak göçmenleri yakaladı. Göçmenlerle yapılan mülakat, araştırma ve fotoğraflı teşhis çalışması sonucu bölgeye kaçak getirenlerin M.A. ve R.A. olduğu saptandı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)
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