Van'da kuyuya düşen köpek yavrularını AFAD ekipleri kurtardı
Van'ın İpekyolu ilçesinde üstü açık kuyuya düşerek mahsur kalan köpek yavrularını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri kurtardı.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde 20 metre derinliğindeki üstü açık kuyuya düşen köpek yavrularını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, kuyuya inerek mahsur kaldıkları yerden çıkardıkları yavruları hayvan barınağına teslim etti.AA
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