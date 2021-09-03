Van'da kripto para üretim cihazı ele geçirildi
Van'da jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda kripto para üretim cihazı ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 02.09.2021 tarihinde herkese açık sosyal medya platformlarında kripto para üretim cihazının internet üzerinden satışa sunulduğu bilgisine ulaşılarak harekete geçildi.
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