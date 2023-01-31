Van'da köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mete Durna toprağa verildi!

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde köpeğin saldırması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Durna'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Mahalledeki mezarlığa getirilen Durna'nın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Durna'nın yakınları, komşuları ve vatandaşlar da Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'ndeki taziyeye katılarak, ailenin acısını paylaştı.

Amca Mehmet Şirin Durna, gazetecilere, yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Sokaklardaki başıboş köpeklerin tehlike oluşturduğunu belirten Durna, şunları kaydetti:

"Canımızı yakan, acıtan bir olay yaşandı. İlgililerin bu konuya duyarlı olmasını istiyoruz. Başka çocukların, Metelerin bu durumu yaşamasını istemiyoruz. Olayı babasından öğrendim. Çocuğu gördüm. Köpek parçalamış. İnsanlık dışı bir şey. Sokak köpeği mi bilmiyorum. Sahibi varmış, sokağa atmış. Öyle duyduk. Köpeğin ilk vakası değil. Mete'den yarım saat sonra başka birine de saldırdığı bilgisini aldık. Buna bir çözüm bulunsun, bu konu üzerine eğilsinler. Sokakta köpekler olmasın. Öğrencilerimiz okullarına, büyükler işlerine gidemiyor. Vahim ve büyük bir acı. Herkes üzüntü içinde."AA