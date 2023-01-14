Van'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan "bir kız çocuğunun asker, polis, memur ve siyasetçilerin olduğu 40 kişinin cinsel istismarına uğradığı" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmağı belirtildi.

İlçedeki Polis Merkezi Amirliğine mağdur bir çocuğun müracaatta bulunması üzerine "çocuğun cinsel istismarı, şantaj, hakaret" konularıyla ilgili çalışma yapıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar neticesinde 6 şüpheli gözaltına alınmıştır. Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Adli işlem yapılanlar arasında kamu görevlisi ya da yerel siyasetçi bulunmamaktadır."

Açıklamada, provokasyon amacı güdülen, kentin güvenliğini ve huzurunu hedef alan, olumsuz algı oluşturmaya yönelik art niyetli ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı aktarıldı.AA