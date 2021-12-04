Van'da kaza

Alınan bilgilere göre sabah saatlerinde 65 AAH 174 plakalı özel otomobilin şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç refüjlere çarparak durdu. Sabah saatlerinde havaların soğuması ile buzlanan yollarda meydana gelen trafik kazasında her hangi can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

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