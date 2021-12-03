Van'da kaza: 1 yaralı
Van’ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkâri karayolu üzerindeki Başkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Van’dan Hakkâri istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AFS 961 plakalı Mercedes marka tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Başkale Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İHA
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