Van'da kayalıklar arasına gizlenmiş 200 kilo esrar ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın arazi arama tarama çalışmalarında kayalıkların arasında 200 kilo toz esrar ile 500 sentetik hap ele geçirildi.

ASAYİŞ 20.08.2022, 09:48
Van'da kayalıklar arasına gizlenmiş 200 kilo esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün öğle saatlerinde Başkale ilçesi kırsalında arama ve tarama çalışması yaptı. Aramalarda, kayalıklar arasında 200 kilo toz esrar ile 500 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucunun sahiplerinin bulunması için de çalışma başlatıldı. (DHA)

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