Van'da kayalıklar arasına gizlenmiş 200 kilo esrar ele geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın arazi arama tarama çalışmalarında kayalıkların arasında 200 kilo toz esrar ile 500 sentetik hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün öğle saatlerinde Başkale ilçesi kırsalında arama ve tarama çalışması yaptı. Aramalarda, kayalıklar arasında 200 kilo toz esrar ile 500 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucunun sahiplerinin bulunması için de çalışma başlatıldı. (DHA)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Galatasaray
|3
|6
|4. Fenerbahçe
|2
|4
|5. Başakşehir
|2
|4
|6. Alanyaspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|2
|4
|8. Gaziantep FK
|2
|4
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Antalyaspor
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Gençlerbirliği
|2
|4
|2. Bodrumspor
|1
|3
|3. Samsunspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Boluspor
|2
|3
|7. Altınordu
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
|13. Fulham
|2
|2
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0