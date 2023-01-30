Van'da kara saplanan ambulans karla mücadele ekiplerince kurtarıldı
Van'ın Muradiye ilçesinde hasta taşırken kara saplanan ambulans, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Hasta ihbarı üzerine Gültepe Mahallesi'ne sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastayı aldıktan sonra dönüşe geçen 112 Acil Sağlık ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kara saplandı.
Sağlık görevlilerinin yardım talebi üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, zincir bağladıkları ambulansı, iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Hasta, Muradiye Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak, tedavi altına alındı.AA
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