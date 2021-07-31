Van'da kan donduran olay! Bir anne 3 çocuğunu 3. kattan attı, ardından kendisi atladı.

Olay Van'ın Özalp ilçesine bağlı Tepedam köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen Bir nedenden dolayı bir anne önce 3 çocuğunu 3. Kattan attı ardından kendisi atladı. Anne ve 3 çocuğu komşularının yardımıyla Van YYÜ hastanesine kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: şehrivan gazatesi