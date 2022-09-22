Van'da işitme engelli öğrencilerden jandarmaya ziyaret
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencileri, gözetmen öğretmenler eşliğinde İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette öğrencilere jandarmanın görevleri ve çalışmaları hakkında bilgi verildi, zırhlı araçlar ile olay yeri inceleme cihazları tanıtıldı.
Öğrencilere jandarma ekiplerinin işaret diliyle hazırladığı klip, çizgi film, köpek timinin gösterisi izletildi.
Ziyaret sonunda öğrencilere hediyeler verildi. AA
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