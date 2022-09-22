Van'da işitme engelli öğrencilerden jandarmaya ziyaret

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette öğrencilere jandarmanın görevleri ve çalışmaları hakkında bilgi verildi, zırhlı araçlar ile olay yeri inceleme cihazları tanıtıldı.

Öğrencilere jandarma ekiplerinin işaret diliyle hazırladığı klip, çizgi film, köpek timinin gösterisi izletildi.

Ziyaret sonunda öğrencilere hediyeler verildi. AA