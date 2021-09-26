Van'da insan kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde, il sağlık müdürlüğüne bağlı minibüste 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan sağlık çalışanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ASAYİŞ 26.09.2021, 08:48
Van'da insan kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı tutuklandı

Muradiye ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde sabaha karşı devriye gezen jandarma ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğüne ait minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, sağlık çalışanı olan sürücü M.A. ise adliyeye sevk edildi. M.A. çıkarıldığı Muradiye Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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