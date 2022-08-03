Van'da iki araç çarpıştı: Kazada 4 kişi yaralandı!

Van’ın Edremit ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ASAYİŞ 03.08.2022, 11:04
Van'da iki araç çarpıştı: Kazada 4 kişi yaralandı!

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Toptancılar Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Celil Şahin yönetimindeki 34 LK 2487 plakalı kamyonetle Maruf Işık idaresindeki 65 M 0172 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada iki araçta toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. iha

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