Van'da hırsızlar yılbaşı gecesi 14 evi soydu
Hırsızlar, Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarına girdi.
Olay, Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece, TOKİ konutlarına dadanan hırsızlar demir kapıları ve korkuluk demirlerini kırarak 14 eve girdi.
Hırsızlar, yaşanan sorunlardan dolayı vatandaşların kış mevsiminde kalmadığı evlerde ne buldularsa çaldılar. Sabah saatlerinde olayı fark eden konut sahipleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kimliği belirsiz hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel
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