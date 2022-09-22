Van'da HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin sayısı 34'e yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Ağabeyi 2014 yılında kandırılarak dağa götürülen Şahin Salim de ailelere destek vererek eyleme katıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Hakkari'den gelerek ağabeyi için eyleme katılan Şahin Salim, "Ağabeyim 2014 yılında, 14 yaşındayken HDP tarafından okuldan kaçırıldı. Onun için buradaki eyleme katıldım. Sonuna kadar buradayım. Buradan ona mesaj gönderiyorum, beni duyuyorsan gel teslim ol. Devletin şefkatli kollarına sığın. Seni oralarda kandırıyorlar. Annem, babam perişan oldu. Gel teslim ol." dedi.

Eşinin kardeşi için HDP önünde eylem yapan Aynur Arslan ise 2 yıldan bu yana ailelerin evlatlarına kavuşması için eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Herkesin evine, yuvasına, anne babasına dönmesini istediklerini anlatan Arslan, "25 yaşındaydı, üniversite okuyordu. Mühendisliği kazanmıştı. Kandırıp götürdüler, dağa çıkardılar. Burada şimdi mesleğini, hayatını kurmuştu. Okumuştu bir yere varmak istiyordu. Kandırdılar götürdüler, eline silah verdiler. Ondan tek isteğimiz gelsin, yuvasına dönsün, hayatını kurtarsın. Dağlarda bir şey kazanamazlar. Bütün gençler gelsin. Bir tek Fatih için demiyorum bütün giden gençleri çağırıyorum." diye konuştu. AA