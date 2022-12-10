Van'da hayvanlarına ot almaya çalışırken düşen gencin koluna şene battı

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Aşağıdikme Mahallesi’nde meydana geldi. C.H. (16) isimli genç, hayvanlarına yem vermek için ot yığına çıktığı sıra ayağı kayıp yere düşmesiyle elinde bulunan yabanın dişleri (şene) koluna battı. C.H. yakınları tarafından Çaldıran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorlar, demirin ilk etapta kesilmesi için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekiplerine bilgi verdi. Aşırı kanama olacak diye doktorlar, yabayı çıkarmak yerine sadece sapının kesilmesini istediler. Yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu yabanın sapı kesildikten sora C.H. Van’a sevk edildi.iha