Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kardeş yakalandı
Van'da "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan haklarında 30'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. ve E.G, jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan haklarında 30'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kardeş, dün Tuşba ve Özalp ilçelerinde yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve E.G, tutuklandı.AA
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