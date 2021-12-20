Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerimizce; 13 – 19 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 40 litre alkol, 800 paket sigara, 8.500 adet makaron, 7 kilo tütün, 13 kg nargile tütünü, 130 adet puro, 694 adet ilaç, 233 adet akıllı saat, 10 adet akıllı saat kordonu, Sahte olduğu değerlendirilen; 100 adet 100 TL banknot, 2 adet ikamet izin belgesi, 6 adet pasaport, Ruhsatsız olduğu değerlendirilen; 1.256 adet kurusıkı tabanca, 2.500 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 1.409 adet 7.62 mm çaplı AK-47 fişeği, 1 adet tabanca, 100 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 16 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.