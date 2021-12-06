Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu   

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerimizce; 29 Kasım – 05 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 8 adet Cep Telefonu, 4873 adet İlaç, 60 litre Alkol, 390 paket Sigara, 547 adet Parfüm, 8 adet Cep Telefonu, 4873 adet İlaç, 60 litre Alkol, 390 paket Sigara, 547 adet Parfüm, 6 kilo Çay ile sahte olduğu değerlendirilen; 3 adet 100 TL’lik Banknot, 17 adet Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, 11 adet İl Göç İdaresi İkamet İzni Öğrenci Başvuru Formu, 10 adet İl Göç İdaresi Yol İzin Belgesi ile ruhsatsız olduğu değerlendirilen; 1 adet Tabanca ve 62 adet Tabanca Fişeği ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.