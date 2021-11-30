Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticaret yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce İpekyolu ilçesinde 2 farklı iş yerinde yapılan aramada; 131 şişe sahte olduğu değerlendirilen alkollü içki, 3 adet bidon içerisinde toplamda 15 litre sahte olduğu değerlendirilen alkollü içki, 50 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 61 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.