Van'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör tutuklandı
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Türkiye yasa dışı göçle mücadelesini sürdürüyor.
Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
7 kişi tutuklandı
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 20-26 Şubat'ta gerçekleştirilen 8 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İHA
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