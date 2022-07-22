Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından bir eve yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili ikisi kadın 3 organizatör hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

ASAYİŞ 22.07.2022, 14:37
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “İpekyolu ilçesinde bulunan bir ikamette yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olayla ilgili ikisi kadın 3 organizatör hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. İlimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.iha

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