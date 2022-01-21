Van'da fuhuş operasyonunda ampul görünümlü kamera ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada il merkezinde ve bir ilçede, kamu düzeninin sağlanması için fuhuş, fuhuşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz İpekyolu İlçesinde faaliyet gösteren iki masaj salonuna gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; İşyerlerinde yapılan aramada ampul görünümlü gizli kamera ele geçirilmiştir.

Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temini Etmek suçundan 2’si kamu görevlisi olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmış olup 4 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde Halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, fuhuşa aracılık eden veya yer temin eden şahıs/şahıslar ve yerlere yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.