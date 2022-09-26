Van'da flaş operasyon! Çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 19-25 Temmuz tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 34 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 18 yıl hapis cezası bulunan 8 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 15 kişi hakkında işlem yapıldı, 10'u tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan bir kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 8 tabanca, 69 fişek ve çalıntı eşyalar ele geçirildi. AA