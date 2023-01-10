Van'da flaş operasyon! 51 kişi tutuklandı

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramalarda çeşitli markalarda 5 bin 520 paket bandrolsüz kaçak sigara, 21 adet kaçak cep telefonu, 3 adet av tüfeği, 165 adet fişek ve 531 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret, bir ülkeye gümrüğü ödenmemiş malı gizli olarak sokma veya sezdirmeden kaçırma işlemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir” denildi.

Van Bölge Gazetesi