Van'da flaş operasyon! 4 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “15-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 3, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha