Van'da flaş operasyon! 4 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “9-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha