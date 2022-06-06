Van'da flaş operasyon: 25 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 22 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şahıs ve DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 25 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha