Van'da flaş operasyon! 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen kaçakçılığı yapma suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilen Y.S. isimli şahıs, 12 Kasım 2022 günü planlı yürütülen çalışmalar neticesinde yakalandı. JASAT ekiplerince adli makamlara sevk edilen şahıs, 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğundan Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.iha