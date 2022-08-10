Van'da flaş operasyon! 1 kişi gözaltına alındı

VAN'nın İpekyolu ilçesinde metruk eve düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.

ASAYİŞ 10.08.2022, 16:20 10.08.2022, 15:22
Van'da flaş operasyon! 1 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Yeni Mahalle Çıkmaz Sokak'ta kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi.

Operasyonda metruk evdeki Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülürken, 1 organizatör gözaltına alındı. (DHA)

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