Van'da firari olan şahıs yakalandı!

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Başkale ilçesi Aydemir Mahallesinde ikamet ettiği tespit edilen S.D. isimli şahsın ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya bulundurma’ suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs, 25 Kasım 2021 günü saat 05.00 sıralarında jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan operasyon sonucu, Başkale ilçesi Testilli mezrasında, arazide yapılan 3 kilometrelik takip sonucu yakalanmıştır. Adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak M Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.