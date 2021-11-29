Van'da FETÖ operasyonu 

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. FETÖ/PDY suçundan yakalanan şahıs, adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.