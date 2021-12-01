Van'da FETÖ operasyonu 

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği suçundan farklı soruşturmalar kapsamında hakkında ifade ve tespitler bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında; 24-30 Kasım 2021 tarihleri arasında toplam 25 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi.