Van'da felaket bitmiyor! 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi!
Aşırı yağışların etkisini gösterdiği Van'da felaket bitmiyor. Önceki gün çoban Yusuf Kan'ın yıldırım çarpması sonucu ölmesinin ardından bugün de Arda Omaç yürekleri yaktı.
ASAYİŞ 03.08.2021, 09:32 03.08.2021, 09:58
KAYNAK:Şehrivan Gazetesi
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