Van'da felaket bitmiyor! 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi!

Aşırı yağışların etkisini gösterdiği Van'da felaket bitmiyor. Önceki gün çoban Yusuf Kan'ın yıldırım çarpması sonucu ölmesinin ardından bugün de Arda Omaç yürekleri yaktı.

ASAYİŞ 03.08.2021, 09:32 03.08.2021, 09:58
Van'da felaket bitmiyor! 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi!

Sel sularıyla boğuşan Van'da, yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Önceki gün Dağdeviren Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 20 yaşındaki Yusuf Kan'ın yıldırım çarpması sonucu vefat etmesinin ardından bu sefer de 15 yaşındaki Arda Omaç yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. OLAY YERİNDE CAN VERDİ Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçenin Yumruklu Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmaya giden Omaç'a yıldırım isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Omaç'ın cesedi, Özalp Devlet Hastanesine götürüldü.

KAYNAK:Şehrivan Gazetesi

#Vanda felaket bitmiyor 15 yaşındaki çocuk yıldırım çarpmasıyla yaşamını yitirdi #van #yıldırım #ŞİMŞEK
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