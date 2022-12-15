Van'da feci kaza! Aracın çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Doğubayazıt yolu üzerinde meydana geldi. 3 Nisan Anadolu Lisesi öğrencilerinden M.E., okul çıkışı yolun karşısına geçmek isterken, plakası öğrenilemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Bölgedeki vatandaşlar tarafından Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan M.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, soruşturma başlatıldığı belirtildi.iha