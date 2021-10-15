Van'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı!

WanHaber.com - ÖZEL

Alınan bilgiye göre, Güzeldere Geçiti’nde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ilk belirmelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Bölgeye giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı vatandaş ambulansla hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayrıntılar gelecek...