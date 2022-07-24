Van'da farklı suçlardan aranan 36 kişi yakalandı
Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 36 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce, 15-21 Temmuz'da yapılan genel bilgi tarama (GBT) sorgulamalarında farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 36 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. AA
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