Van'da farklı suçlardan aranan 22 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 59 yıl hapis cezası bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 14'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişi hakkında işlem yapıldı, 8'i tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 19 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 40 litre yağ, 10 ton kömür, 2 tabanca, fişek ve bıçak ele geçirildi.AA