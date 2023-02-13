Van'da farklı suçlardan aranan 14 kişi yakalandı!

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 30 yıl hapis cezası bulunan 23 şahıs yakalanmış, 12 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet tablet, 1 adet motosiklet, 1 adet kamyonet, 1 adet antika silah ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tüfek, 1 adet silah ve 12 adet fişek ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 5 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.İHA