Van'da ekipleri harekete geçiren ihbar

Edinilen bilgiye göre olay, İskele Mahallesi'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı yanındaki Van Gölü sahilinde meydana geldi. Gölde bir ceset olduğu ihbarını alan polis, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri ile bölgeye hareket etti. Tekne ve balık adamların yaptığı aramada gölden çöp çıktı.İHA