Van'da düğün dönüşü korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde arkadaşlarının Adana'daki düğünü dönüşü içinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlanan Iğdır'ın Aralık ilçesindeki bir lisede öğretmen olan Gamze Aras Şavlı (28) hayatını kaybetti, eşi ile araçta bulunan 2 arkadaşı yaralandı. 6 ay önce evlenen Gamze Ara Şavlı, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'da öğretmen olan arkadaşlarının düğününe katılan Gamze Aras Şavlı, eşi Fırat Şavlı, arkadaşları Esat Çeçen ve Damla Çeçen Iğdır’a dönmek için yola çıktılar. Dönüş yolunda otomobil, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı.
Meydana gelen kazada, Iğdır'ın Aralık ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni olan 28 yaşındaki Gamze Aras Şavlı hayatını kaybetti. Aynı araçta olan Gamze Aras Şavlı'nın eşi Fırat Şavlı, araçta bulunan Esat Çeçen ve Damla Çeçen yaralandı. 6 ay önce nikah masasına Fırat Şavlı ile oturan Gamze Aras Şavlı'nın cenazesi, gözyaşları ve dualar arasında Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacardoğanşalı köyü mezarlığında toprağa verildi.iha
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