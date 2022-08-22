Van'da dere yatağındaki çantadan 10,5 kilo uyuşturucu çıktı

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, arazide yapılan aramalarda, dere yatağına gizlenen çantada 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

ASAYİŞ 22.08.2022, 13:04 22.08.2022, 13:06
Van'da dere yatağındaki çantadan 10,5 kilo uyuşturucu çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında, Çaldıran ilçesi kırsalında arama- tarama çalışması yapıldı. Boş arazide gerçekleştirilen aramalarda, dere yatağına gizlenen çantada 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuları saklayan şüpheli ya da şüphelilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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