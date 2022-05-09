Van'da dere yatağında 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin arazi arama tarama faaliyetleri sırasında dere yatağına gizlenmiş 3,5 kilo metanfetamin ile 5,6 kilo toz esrar ele geçirildi.
ASAYİŞ 09.05.2022, 09:19
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